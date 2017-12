Monster Hunter World - Live-Stream mit neuen Infos kommt im Januar

Entwickler Capcom wird am 5. Januar 2018 einen Live-Stream zu Monster Hunter World abhalten. Die Veranstaltung mit dem klingenden Namen "Monster Hunter World - Special Public Broadcast Winter 2018" wird um 11:30 deutscher Zeit beginnen und via Youtube übertragen.

Neben frischem Live-Gameplay des neuen Monster Hunter World geben die Entwickler "alle möglichen Informationen" über die heiß ersehnte Monster-Hatz preis, wie Gematsu berichtet. Zu den Moderatoren des Streams gehören Produzent Ryozo Tsujimoto und Geschäftsführer Kaname Fujioka.

Monster Hunter World erscheint am 26. Januar 2018 für PS 4 und Xbox One. Wie wir kürzlich berichteten, beginnen die Arbeiten an der PC-Version erst nach dem Konsolen-Release. Möglicherweise wird auch dieses Thema im kommenden Live-Stream zur Sprache kommen.