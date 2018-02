Mutant Year Zero - Funcom kündigt Wildschwein-Mutanten-XCOM an

Mit Mutant Year Zero: Road to Eden haben die Studios Funcom und The Bearded Ladies eine abgedrehte XCOM-Variante angekündigt, mit einem aufwendigen Render-Trailer. Denn das postapokalyptische Runden-Taktik-Spiel borgt sich die Kämpfe von der Firaxis-Neuauflage aus, kombiniert das ganze aber mit Echtzeit-Erkundung, Stealth-Einlagen und… Wildschwein-Mutanten!

Wie der Titel bereits andeutet, regieren nach einem globalen Atomkrieg Mutanten die Postapokalype, die Menschheit wurde in Mutant Year Zero ausgelöscht. Der Spieler übernimmt die Rolle des Heldentrios Dux, Bormin und Selma. Die suchen in den Ruinen der alten Welt nach der sagenumwobenen Zuflucht Eden.

XCOM mit Mutanten

Jeder der drei Mutanten bringt verschiedene Fähigkeiten mit. Mutantin Selma kann etwa ihre Haut zu Stein werden lassen, Wildschwein Bormin ist ein besonders aggressiver Nahkämpfer und Ente Dux watschelt auf besonders leisen Sohlen.

Feinde sollen sich in Mutant Year Zero nämlich auch in fordernden Stealth-Einlagen umgehen lassen. So bringt man seine Helden vor Gefechten auch heimlich in Stellung um das Überraschungsmoment voll ausnutzen zu können.

Im Verlauf des Spiels sollen die Charaktere auch neue Mutationen (Fähigkeiten) frei. Bearded Ladies und Funcom versprechen außerdem jede Menge Waffen und Ausrüstung, mit denen man sein Tiertrio immer weiter verbessert.

Mutant Year Zero: Road to Eden soll 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Die PC-Version erscheint über Steam.

Mutant Year Zero: Road to Eden - Screenshots ansehen