Need for Speed: Payback - Die 5 wichtigsten Neuerungen

Auf der E3 2017 zeigen die Entwickler erstes Gameplay von Need for Speed: Payback und illustrieren damit gleich mal die Doppelnatur ihres Spiels: Einerseits entfernt sich der Racer spielerisch von der Konkurrenz, andererseits nähert es sich Forza Horizon 3 in bestimmten Aspekten an.

Damit es zu keinen Verwirrungen kommt, fassen wir hier die fünf interessantesten neuen Erkenntnisse aus dem E3-Gameplay für Sie zusammen. Dieser Artikel ist als Ergänzung zu unserem umfangreichen Alle-Infos-Special zu Need for Speed: Payback gedacht. Falls Sie sich bisher noch nicht mit NfS beschäftigt haben, sollten Sie den Artikel in jedem Fall zuerst lesen.