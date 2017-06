Update vom 15. Juni 2017: Auf der E3 2017 gab's jede Menge spannender Neuankündigungen und neuer Release-Termine. Wir haben die Liste entsprechend aktualisiert. Ob Wolfenstein 2, Total War: Warhammer 2 oder Life is Strange: Before the Storm - hier erfahren Sie, wann's für den PC erscheint!

Das Jahr 2017 verspricht ein aufregendes Jahr für PC-Spieler zu werden. Top-Titel wie Destiny 2, Mittelerde: Schatten des Krieges, DiRT 4 und Star Citizen kommen dieses Jahr in den Handel. Doch die Liste der kommenden Spiele ist noch viel länger. Damit Sie bei den vielen potentiellen Highlights des Jahres 2017 nicht den Überblick verlieren, haben wir alle bestätigten PC-Releases des Jahres 2017 aufgelistet, inklusive genauer Erscheinungsdaten - sofern bekannt.

Wir werden die Liste dabei laufend aktualisieren und anpassen, damit ein möglichst guter Überblick gewährleistet wird. Sollten Sie neue Daten oder Spiele entdecken, freuen wir uns über einen Kommentar. Viel Spaß beim Stöbern in der PC-Releaseliste für 2017!

Termin-Updates tragen wir regelmäßig in unsere Release-Liste auf GameStar.de ein.

Januar 2017

Eröffnet wurde das Jahr 2017 mit einem Knaller! Mit Capcoms Resident Evil 7: Biohazard erschien direkt zu Beginn des Jahres ein fantastisches Horror-Action-Adventure.

Februar 2017

Im Februar kam die Halo-Reihe mit Halo Wars 2 endlich wieder nach Hause auf den guten alten PC. Außerdem erschien Ubisofts Schwertspiel For Honor.

März 2017

Auch im März gab es einige Highlights, unter anderem Ghost Recon: Wildlands und Mass Effect: Andromeda.

April 2017

Im vierten Monat des Jahres erschien unter anderem Yooka-Laylee, eine wunderbare Hommage an die 3D-Jump&Runs aus den späten Neunzigern.

Mai 2017

Im Mai kam unter anderem das Reboot von Bethesdas Ego-Shooter Prey in den Handel. Das Spiel wurde 2014 eigentlich schon eingestellt, nach einem Entwickler-Wechsel konnte es nun aber doch erscheinen.

Juni 2017

Für den Juni sind bereits einige Highlights angekündigt worden, unter anderem der vierte Ableger der DiRT-Reihe und die Morrowind-Erweiterung für The Elder Scrolls Online.

Juli 2017

Für den Juli sind bislang nicht viele Spiele angekündigt. Unter anderem erhält das Action-Rollenspiel Path of Exile mit The Fall of Oriath seine bislang mit Abstand größte Erweiterung: Sie macht aus vier Story-Akten satte zehn.

August 2017

Im August erscheint nach langem Early Access endlich die finale Version von Ark: Survival Evolved. Außerdem erhält XCOM 2 die Erweiterung War of the Chosen und Before the Storm erzählt die Vorgeschichte von Life is Strange.

September 2017

Im September steigt wieder das jährliche Fußball-Duell: FIFA 18 tritt auf dem Rasen gegen Pro Evolution Soccer 2018 an. Wer damit nix am Hut hat, führt Fantasy-Armeen in Total War: Warhammer 2 in die Schlacht.

Oktober 2017

Im Oktober beginnt die Winter-Blockbustersaison: Mit Schatten des Krieges, Destiny 2 und Assassin's Creed: Origins wird uns diesen Monat sicher nicht langweilig.

November 2017

Im November erwartet uns mit einem neuen Star Wars: Battlefront und einem weiteren Call of Duty die volle Ladung Ego-Shooter.

Dezember 2017

Für den letzten Monat des Jahres 2017 sind noch nicht allzu viele Spiele angekündigt worden. Unter anderem erscheint der zweite Teil des Indiehits Nidhogg.