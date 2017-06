Neue Ransomware Petwrap - Systeme in der ganzen Welt betroffen

Eine neue Ransomware namens Petwrap, die vermutlich mit der schon bekannten Version Petya verwandt ist, verbreitet sich seit gestern weltweit. Getroffen wurden vor allem Unternehmen, die von internationalen Anwaltsfirmen über Medien bis hin zum einem der größten Container-Logistiker reichen. Aus den USA gibt es auch Meldungen, dass erneut Krankenhäuser ihre IT-Systeme wegen der Erpresser-Schadsoftware nicht nutzen können.

Die neue Schadsoftware nutzt erneut die »Eternalblue«-Sicherheitslücke, die Wannacry verwendet hatte und die die NSA anscheinend jahrelang gekannt, aber nicht gemeldet hatte. Petwrap scheint aber auch viele weitere Möglichkeiten zu kennen, so dass selbst Systeme angegriffen werden können, die bereits gegen Wannacry gepatcht wurden. Auch die Verschlüsselung findet anders statt als bei anderen Ransomware-Versionen.

Statt Datei für Datei zu verschlüsseln, was je nach System sehr lange dauern und daher notfalls unterbrochen werden kann, startet Petwrap einen befallenen Rechner einfach neu und verschlüsselt dabei den Bereich des Master File Table (MFT) auf der Festplatte und macht den Master Boot Record (MBR) unbrauchbar. Damit sind zwar alle Daten theoretisch noch vorhanden, doch der Datenträger kann sie ohne diese Einträge nicht mehr lokalisieren.

Petwrap ersetzt den MBR mit einem eigenen Code, der dann den üblichen Text anzeigt, der zur Zahlung eines Lösegelds auffordert. Doch selbst wenn Betroffene versuchen wollten, ihre Daten durch eine Zahlung wieder nutzbar zu machen, so ist das seit vielen Stunden gar nicht mehr möglich. Die E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme stammt vom deutschen Anbieter Posteo, der bei Bekanntwerden jeden Zugang zu dieser Adresse blockiert hat. Das hat bei Sicherheitsexperten zu teils harschen Reaktionen geführt, wie dieser Tweet von MalwareHunterTeam beweist.

Idiots...

Blocking email won't stop infections, but it will make victims surely not get back files even if they wanted to pay.

? https://t.co/AENHYr9Fly