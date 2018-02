Eine neue vielversprechende Science-Fiction-Serie kündigt sich auf Amazon Prime an. Der Streaming-Dienst plant die als Kultur-Zyklus bekannte Buchreihe von Iain M. Banks zu verfilmen. Den Auftakt macht der erste Band Bedenke Phlebas (Consider Phlebas) der Saga, bestätigt Amazon-Chef Jeff Bezos.

Happy to announce that Amazon Studios is adapting Iain M. Banks’ amazing Culture series — a huge personal favorite — as a TV series. Can’t wait! https://t.co/wgEmv65Pm3 pic.twitter.com/NhCGUyRt2L — Jeff Bezos (@JeffBezos) February 21, 2018

Der Kultur-Zyklus (1987-2008) des Schotten Iain M. Banks besteht aus neun Bänden. Der erste Band handelt von einer utopischen Welt, in der die Maschinen entschieden, eine perfekte Gesellschaft zu bauen. Eine Gesellschaft, die alle intelligenten Spezies der Galaxis vereinen soll. Jedoch möchten sich nicht alle dieser Gesellschaftsform KULTUR unterwerfen. So erhält der Wandler Bora Horza Gobuchul den Auftrag, eine künstliche Intelligenz zu finden, bevor sie der KULTUR in die Hände fällt.

Für die neue Serie schreibt Drehbuchautor Dennis Kelly (Utopia, Matilda) die Vorlage. Produziert wird sie von Plan B Entertainment (World War Z) gemeinsam mit den Erben des verstorbenen Buchautors Iain M. Banks.

Wer für die Hauptrollen in Frage kommen könnte und wer die Serie in Szene setzten darf, steht zu diesem frühen Zeitpunkt der Produktion noch nicht fest. Auch wann die Serie schließlich auf Sendung gehen kann, steht noch aus.