Die Gerüchte rund um die nächste Grafikkarten-Generation von Nvidia widersprechen sich in den letzten Wochen immer wieder - sei es bei den Codenamen, der Existenz von einer oder gar zwei Architekturen mit den Codenamen Ampere und Turing und natürlich auch beim eventuellen Vorstellungstermin. Bei Tweaktown will man nun in einem Telefongespräch mit einer Quelle, die »in der Branche gut platziert« ist, erfahren haben, dass Nvidia seine neue Geforce-GTX-Serie tatsächlich auf der hauseigenen GPU Techology Conference 2018 (GTC) vorstellen wird.

Geforce GTX 2080 oder Geforce GTX 1180

Während der Veranstaltung soll Nvidia die Geforce GTX 2080 und die Geforce GTX 2070 präsentieren, auch wenn anscheinend noch nicht sicher ist, ob diese beiden Modelle tatsächlich diese Bezeichnungen tragen werden. Denkbar wäre laut Tweaktown auch, dass sich Nvidia entscheidet, die neuen Grafikkarten Geforce GTX 1180 und Geforce GTX 1170 zu nennen.

Die Basis der neuen Grafikkarten soll aber die zuletzt als »Ampere« bezeichnete GPU-Architektur bieten, die noch mehr Leistung als Pascal und auch eine verbesserte Energieeffizienz bieten soll. Die Markteinführung der neuen Grafikkarten sei dann aber erst gegen Ende April oder Anfang Mai geplant.

Ampere nicht wirklich neu, Turing schon

Laut Tweaktown wird Nvidia auf der GTC aber nicht nur Ampere präsentieren. Ampere sei nicht wirklich eine neue Grafikchip-Architektur, sondern laut dem Bericht nur eine Art Refresh. Wirklich neu sei aber die zuletzt aufgetauchte »Turing«-GPU, die auch auf der Veranstaltung vorgestellt werde.

Damit würden die Gerüchte der letzten Zeit laut Tweaktown zusammenpassen und ein »sehr spannendes Bild« ergeben. Was daran stimmt, wird sich dann wohl in rund einem Monat zeigen, denn die GTC 2018 startet am 26. März.