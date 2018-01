Nvidia - Gigantische 4K-Displays mit 120 Hz und G-Sync angekündigt

65 Zoll Bildschirmdiagonale sind eine Hausnummer. Mit der neuen BFGD-Monitor-Technologie (Big Format Gaming Display) will Hersteller Nvidia Highend-Gamern Bildschirme an die Hand geben, mit denen sie all ihre 4K-Träume ausleben können - und das im XXL-Format, das Desktop-Monitore alt aussehen lässt. Pünktlich zur CES 2018 in Las Vegas enthüllt der Konzern die neue Technologie.

Große Hersteller wie Acer, Asus und HP werden die Produktion der 4K-Geräte übernehmen. Unter der Haube haben die Geräte diverse Highend-Features moderner Systeme: 4K- und HDR-Unterstützung, Nvidias G-Sync, eine Refresh-Rate von 120 Hz. Über eingebaute Nvidia-Shield- und Google-Assistenten will das BFGD außerdem einen nahtlosen Übergang zwischen verschiedenen Entertainment-Formen sowie bequeme Sprachsteuerung bieten.

Klingt nach viel Holz, allerdings müssen die BFG-Displays freilich noch diversen Hardware-Tests standhalten. Erste Versionen der Monitore kann man offenbar bereits auf der CES ausprobieren - wir halten euch auf dem Laufenden.