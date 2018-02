Neuer Geforce-Treiber beschleunigt PUBG - Laut Nvidia bis zu 7 Prozent mehr Performance

Gute Neuigkeiten für PUBG-Fans mit Geforce-Grafikkarte: Der neueste Treiber aus dem Hause Nvidia, Version 391.01 WHQL, bringt Herstellerangaben zufolge eine Performance-Verbesserung für den Battle-Royale-Shooter von drei bis sieben Prozent. Außerdem enthält das Update Treiber-Anpassungen für Final Fantasy XV, Warhammer: Vermintide 2 und World of Tanks 1.0.

Nvidia-Benchmarks

Im Rahmen interner Benchmark-Tests (via PCGamer) stellte Nvidia insbesondere bei Geforce GTX 1050 in einer Auflösung von 1920x1080 (Full hD) sowie bei der Geforce GTX 1080 und 1080 Ti in 2560x1440 (WQHD) und 3840x2160 (4K/UHD) deutliche Performance-Verbesserungen fest. Aber auch Nutzer der GTX-1060- und GTX-1070-Modelle profitieren laut Nvidia von dem Treiber-Update.

Für die eigenen Benchmark-Tests verwendete Nvidia ein High-End-System mit einem Intel Core i7 7820X, 32GB DDR4-2666 RAM und Windows 10. Neben der Performance-Optimierung für PUBG verspricht Nvidia außerdem eine Reihe von Verbesserungen für die PC-Version von Final Fantasy XV sowie das im März erwartete World of Tanks 1.0 mit komplett überarbeiteter Grafik Engine. Darüber hinaus enthält das Update eine Reihe von Bug-Fixes, unter anderem für 3D Vision und OpenGL.

Die neueste Treiber-Version kann auf der offiziellen Nvidia-Webseite herunterladen werden.