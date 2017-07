Oculus Rift mit Touch-Controllern nur 449€ - VR-Schnäppchen bei Caseking

Während PSVR dank eines vergleichsweise niedrigen Einstiegspreises und HTC Vive aufgrund der überzeugenden Roomscale-Möglichkeiten einen großen Anteil der verkauften VR-Headsets unter sich aufteilen sieht es bei der Oculus Rift nicht so positiv aus. Dabei hat die Rift einige Vorteile gegenüber der Vive - von denen einer auf den ersten Blick wie ein Nachteil klingt..

Die HTC Vive ist für raumfüllendes Spielen, fast wie im eigenen Holodeck, gedacht. Auch wenn sich eine stehende Position einrichten lässt und theoretisch auch am Schreibtisch sitzend gespielt werden kann, man merkt der Vive ihren Fokus auf Bewegung an. Wer bei Serious Sam VR oder Space Pirate Trainer schon einmal die Lampe von der Decke geboxt hat wird es nachvollziehen können.

VR-Faszination ohne Platzprobleme

Mit der Oculus Rift gibt es nicht nur eine etwas bessere Bildqualität und die überlegenen Touchcontroller sowie einen höheren Tragekomfort als bei der Vive sondern auch eine für klassisches sitzendes Gaming ausgelegte VR-Brille. Mit zusätzlichen Kameras lässt sich auch die Rift zum Roomscale-Erlebnis umbauen, ausgeliefert wird sie aber vollkommen zurecht mit einen Xbox One Controller.

Für nur 449€ liegen dem Rift-Paket noch die ansonsten für 109€ angebotenen Touch-Controller bei, zwei Kameras für die Erkennung der Bewegungen gibt es ebenfalls. Und auch die benötigte PC-Rechenleistung sinkt stetig dank neuer Entwicklertricks und besserer Grafiktreiber.

Die Lieferung erfolgt versandkostenfrei, versendet wird von Caseking ab dem kommenden Montag.

Oculus Rift VR-Headset + Touch Motion Controller für nur 449€