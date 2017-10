GameStar-PC mit Core i7 8700 und GeForce GTX 1070 - 20 Jahre Jubiläums-PC jetzt nur kurze Zeit

Danke an alle unsere Leser für das grandiose Feedback zu unserer 20 Jahre Geburtstagsfeier. Jetzt lassen wir es noch einmal richtig knallen und versorgen Euch rechtzeitig zu den Blockbuster-Releases des Jahres mit einer exklusivem ONE GameStar Jubiläumsedition.

Herzstück unseres ONE GameStar PC Deals ist der brandneue Core i7 8700 mit Coffee-Lake-Architektur, sechs statt vier Rechenkernen und bis zu 4,6 GHz! 16 GB DDR4-2400 RAM hat unser neuer Gaming-PC genauso selbstverständlich wie hochwertigste Komponenten von ASUS: Übertaktete GeForce GTX 1070 Dual OC 8 GB und Mainboard TUF Z370 PLUS GAMING.

Nur beim ONE GameStar 20 Jahre Jubiläums-PC schenken wir Euch zudem Forza Motorsport 7 - das grafisch beeindruckendste Rennspiel aller Zeiten als digitale Version spielbar auf PC und Xbox One.

Gleich zum Jubiläums-PC bei ONE.de

Warum der Jubiläums-PC besonders gut in der Kurve liegt

Konfiguriert von Spielern für Spieler meistert der ONE GameStar PC 20 Jahre Jubiläums-PC alle Herausforderungen von heute, morgen und übermorgen.

Spielspaß und Zukunftssicherheit ohne Kompromisse

Core i7 Coffee Lake mit sechs Rechenkernen und bis zu 4,6 GHz direkt zur Veröffentlichung

Forza Motorsport 7 als Vollversion

Hochwertige Markenkomponenten

Jetzt Vollgas geben

Schnellste Hardware

ONE GameStar-PC 20 Jahre Jubiläumsedition - Komponenten im Detail ansehen

Für unsere GameStar-PCs kommen nur die besten Komponenten in Frage. Grafikkarten und Mainboards von ASUS, Kühler von Alpenföhn sowie SSD und Festplatte von Western Digital. Ganz neu: Ab sofort verbauen wir in allen unseren Gaming-PCs besonders leise und stabile Netzteile von BeQuiet – natürlich auch im ONE GameStar 20 Jahre Jubiläums-PC.

Komponente Produkt Preis* Prozessor Intel Core i7 8700 357,23€ Prozessorkühler EKL Alpenföhn Ben Nevis 22,05€ Arbeitsspeicher Crucial BallistiX Sport 16 GB DDR4 2400 140,85€ Mainboard ASUS TUF Z370 PLUS GAMING 176,34€ Grafikkarte ASUS DUAL GeForce GTX 1070 OC 8 GB 444,75€ SSD Western Digital WD Blue 250 GB 87,12€ Festplatte Western Digital WD Blue 1.000 GB 41,69€ Gehäuse Cooler Master MasterBox 5 Lite mit Seitenfenster 46,17€ Netzteil BeQuiet System Power B8 550 Watt 48,53€ Betriebssystem Windows 10 Home 64 Bit 80,44€ Vollversion Forza Motorsport 7 67,99€ ONE GameStar-PC 20 Jahre Jubiläumsedition Komplett nur 1499€ 1.485,80€ Extra Zusammenbau Gratis Extra Acht Stunden Dauertest – geprüfte Stabilität Gratis Extra Versandkostenfreie Lieferung Gratis

* Mindfactory-Preise am 05.10.2017 um 15:28 Uhr.

Los geht's

Forza Motorsport 7 als Gratis-Spiel

Mit über 700 Fahrzeugen und 30 Rennstrecken ist Forza Motorsport 7 nicht nur das grafisch beeindruckendste Rennspiel aller Zeiten, sondern auch eines der umfangreichsten. Die GameStar-Redaktion jedenfalls ist begeistert und urteilt mit 90 - neue Rennspiel-Referenz! Beim ONE GameStar Jubiläums-PC ist das Blockbuster-Rennspiel gleich dabei und spielbar in 4K-Auflösung – die Version funktioniert ebenfalls auf Xbox One und Xbox One X und lässt sich mit Kumpels zwischen Xbox und PC über die Plattformen hinweg gemeinsam spielen.

Forza Motorsport 7 - Vollversion beim ONE GameStar-PC 20 Jahre Jubiläumsedition ansehen

Ab auf die Nordschleife

Automatisch inklusive

Alle GameStar-PCs und Notebooks zeichnen sich durch eine komplette Ausstattung aus. So natürlich auch die 20 Jahre Jubiläumsedition von ONE GameStar-PC:

Windows 10 Home 64 Bit vorinstalliert

Vollversion des Rennspiel-Blockbusters Forza Motorsport 7 für PC und Xbox One

10 Euro Gutschein für PC-Spiele bei Gamesplanet Deutschland

10 Jahre technischen Telefon-Support

24 Monate Garantie

6 Monate Vor-Ort-Abhol-Service (in Deutschland)

Jetzt abholen

Warum Du jetzt Gas geben solltest

Die ONE GameStar-PC 20 Jahre Jubiläumsedition ist eine preislich außergewöhnliche Zusammenstellung mit neuem Core i7 8700, 16 GB RAM sowie übertakteter GeForce GTX 1070 und Mainboard von ASUS sowie vielen weiteren Markenkomponenten.

Zeitlich begrenzter Deal

Streng limitierte Stückzahl

Sofort in den nächste Gang schalten