2017 war für Overwatch ein ereignisreiches Jahr. Mit drei neuen Helden, mehreren Events und neuen Karten blickt Game-Director Jeff Kaplan in einem Entwicklervideo wohlwollend auf die vergangenen zwölf Monate. Im Video schaut Kaplan aber nicht nur in die Vergangenheit, sondern kündigt auch mehrere Neuerungen für 2018 an.

Der Release der neusten Map »Blizzard World« sollte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Ein genaues Datum verrät der Chef-Entwickler zwar nicht, dafür verspricht er viele coole Easter Eggs und spannende Gameplay-Einfälle, die es so bisher auf keiner Overwatch-Karte gibt. Die Angriff/Eskorte-Hybridkarte ist wie ein Freizeitpark aufgebaut und vereint die bekanntesten Marken aus dem Blizzard-Portfolio wie Starcraft, Warcraft und Diablo.

Fans können sich ebenso auf den mittlerweile 27. Helden in Overwatch freuen. Laut Kaplan befindet sich die Figur aktuell in einer internen Testphase und soll die Helden-Riege um eine dringend benötigte Rolle ergänzen. Aber auch hier lässt sich Kaplan nicht in die Karten gucken und nennt keinen genauen Veröffentlichungstermin.

Events und umfangreichere Lootboxen

Dafür lässt sich das Event für das chinesische Neujahresfest eingrenzen. Im letzten Jahr hieß es noch »Year of the Rooster«. Dieses Jahr wird sich alles um das »Year of the Dog« drehen. Das Event sollte demnach ab dem 16. Februar 2018 mit Beginn des chinesischen Feiertages starten. Daneben kündigte Kaplan eine Wiederholung des Uprising-Story-Events an, bei dem es spezielle Lootboxen zu öffnen gab und sich alles um einen Omnic-Aufstand drehte.

Apropos Lootboxen: Noch in diesem Monat möchte Blizzard die gewöhnlichen, nicht-eventbezogenen Lootboxen um einige neue Items (Emotes, Skins, Icons) erweitern. So können alle Spieler auch unabhängig von saisonalen Ereignissen neue kosmetische Gegenstände erhalten.