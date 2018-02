Overwatch - Neuer Heldenteaser, kommt Brigitte oder die Queen?

Bald erscheint ein neuer Held, oder wohl vielmehr eine neue Heldin in Overwatch. Blizzard teasert die Fangemeinde in den vergangenen Tagen bereits fleißig und so langsam scheint sich herauszukristallisieren, wer bald zur Heldenriege hinzustößt. Der letzte Hinweis auf Twitter verrät schon einiges:

“I'll knock some sense into you!” pic.twitter.com/WIg2xCQZ0h — Overwatch (@PlayOverwatch) February 26, 2018

Zu sehen ist die Skizze einer neuen Waffe, die mit dem Wort »Slaga« versehen ist. Fans fanden schnell heraus, dass es sich dabei um das schwedische Wort für Flegel handelt. Das Bild wurde von Blizzard mit den Worten "Ich prügel' dir Vernunft ein!" getweetet. Wer noch genauer hinschaut, erblickt im unteren Bereich des Bildes eine Katzenpfote.

Brigitte oder die Queen?

Wie es der »Zufall« so will, gehört diese Pfote offenbar der Katze auf dem Familienfoto von Torbjörn aus dem Weihnachts-Comic. Das hat Twitter-User @TheGrassing herausgefunden:

Diese Hinweise deuten doch recht stark auf Brigitte als neue Heldin hin, die als Ingenieurin aufschlagen würde. Eine kleine Rest-Unsicherheit bleibt jedoch, denn wie andere User anmerken, gibt es einen Charakter im Spiel, der ebenfalls eine Art Flegel oder Morgenstern benutzt, welcher der Waffe auf der Blaupause ähnelt: die Queen.

Die Queen tauchte bisher nur in der Map Junkertown auf einem Plakat auf. Auf diesem ist auch die Waffe zu sehen. Ob es letztlich Brigitte wird oder doch die Queen, wird sich wohl sehr bald zeigen.