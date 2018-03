Pacific Rim 2: Uprising - Die ersten Kritiken zum Monster-Mech-Sequel

Regisseur Guillermo del Toro brachte mit seinem Science-Fiction-Film Pacific Rim eine Materialschlacht in die Kinos, die seinesgleichen sucht. Fünf Jahre später geht die Schlacht der Mech-Roboter Jaeger gegen die außerirdischen Kaiju in Pacific Rim: Uprising in den Kinos weiter.

Und auch wenn del Toro lange Zeit selbst die Fortsetzung drehen wollte, zeigt sich nun mit Universal Pictures ein neues Filmstudio mit einem neuen Team (Regisseur Steven S. DeKnight) für das Sequel verantwortlich, einschließlich einer neuen Besetzung mit John Boyega (Star Wars). Der frischgebackene Oscar-Preisträger del Toro bleibt dem Film lediglich als ausführender Produzent erhalten.

Wer wissen möchte, was in der Zeit zwischen den beiden Filmen passiert ist, erfährt dies in den neuen und offiziellen Comics Pacific Rim: Aftermath von Cavan Scott zu den Filmen.

Zum morgigen Kinostart sind nun die ersten Kritiken zum Film erschienen. Im Gegensatz zum Originalfilm fällt die allgemeine Meinung zum Sequel deutlich ab. So mancher Filmkritiker sieht im dem Sci-Fi-Spektakel viel eher eine Fortsetzung der Transformers-Reihe von Michael Bay als ein del Toro-Sequel.

Dementsprechend liegen die Wertungen der Presse auf Metracritic bei derzeit 45 Prozent positiver Wertungen, im Vergleich zum Originalfilm mit 64 Prozent. Ein Großteil der Kritiken kommt über den mittleren Bereich nicht hinaus. Bei Rotten Tomatoes sieht es ähnlich aus. Hier liegen die aktuellen Wertungen bei 59 Prozent positiver Wertungen, mit einem Average Rating von nur 5.1 von 10.

Die ersten Kritiken zu Pacific Rim: Uprising

Antje Wessels für Filmstarts:

"An den detailverliebten Vorgänger kommt Steven DeKnights Pacific Rim: Uprising nicht annähernd heran. Immerhin bietet aber auch das manchmal etwas alberne Sequel einige technische Finessen und durchaus unerwartete Wendungen. Leider kommen dabei ausgerechnet die Kaijus selbst zu kurz - und auch die bemühte Coolness erweist sich zwischenzeitlich als ziemlich anstrengend."

