Noch immer schwimmt der Battle-Royale-Shooter PlayerUnknown's Battlegrounds auf einer großen Welle des Erfolgs. Jetzt hat er sogar einen weiteren Rekord aufgestellt.

Wie aus einem Tweet der Creative Director Brendan Greene hervorgeht, hat PlayerUnknown's Battlegrounds vor Kurzem die Marke von 500.000 gleichzeitig aktiven Spielern bei Steam erreicht. Konkret waren es 519.478 Spieler, womit der Shooter sogar den Dauerbrenner Counter-Strike: Global Offensive überflügeln konnte.

We just broke 500k! Thank you all so very much for your continuing support! <3 pic.twitter.com/FXnsy6twGX