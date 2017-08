Playerunknown's Battlegrounds - Twitch spielt PUBG und wird Dritter

Ab sofort hat niemand mehr eine Ausrede, warum er oder sie in Playerunknown's Battlegrounds nicht aufs Siegertreppchen gelangt. Denn selbst ein von Twitch-Fans per Kommentarfunktion gesteuerter Bot hat es geschafft, bei einem Match den dritten Platz zu erringen. Seit dieses ganze Phänomen mit Twitch Plays Pokémon losgetreten wurde, haben sich die Fans offenbar zu einer wackeren Chaos-Truppe gemausert.

Um das Ganze etwas ausführlicher einzuordnen: Bei Twitch Plays Playerunknown's Battlegrounds wurde ein Bedienungs-Bot zwischen PUBG und die Kommentarspalte von Twitch geschaltet. Wenn in der Community also beispielsweise viele Leute »W« tippen, dann läuft die Spielfigur nach vorne. Es ist natürlich höllisch schwierig, auf die Art präzise zu spielen, weil haufenweise Spieler gleichzeitig durcheinander Befehle in den Chat hämmern können. Umso erstaunlicher also der dritte Platz!

2 Kills, einer davon freiwillig

Natürlich handelt es sich dabei um eine eher unkonventionelle Spielweise, weil schon das Manövrieren durch die Spielwelt eine ziemliche Herausforderung ist. Der Bot von Twitch Plays PUBG findet auch ein eher armseliges Ende: Auf dem Boden kriechend wird er vom Auto überfahren.

Bis dahin verfolgt er eine eher ausweichende Taktik. Aber immerhin: Zwei Kills kann er sich in den Bettpfosten ritzen. Gut, einer davon gibt sein Leben freiwillig, weil er um die skurrile »Twitch Plays«-Aktion weiß. Abseits davon spielt der Bot im Vergleich zu anderen Spielern ziemlich pazifistisch.

Twitch Plays PUBG läuft nach wie vor. Den offiziellen Stream können Sie jederzeit verfolgen. Ob die Fans doch noch den ersten Platz erringen, bleibt abzuwarten. Aber ganz unabhängig davon, den dritten Platz kann ihnen niemand mehr nehmen.

Den kompletten Mitschnitt des zweiten Spieltags (wo der dritte Platz errungen wurde) finden Sie unterhalb dieser News:

Live-Video von twitchplaysbattlegrounds auf www.twitch.tv anzeigen