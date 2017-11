Preishammer mit Ryzen und GeForce ROG Strix - die neuen GameStar-PCs Alphas

Warum ein guter Gaming-PC längst nicht mehr über 1.000 Euro kosten muss, stellen unsere preiswertesten Spiele-PCs im Line-Up unter Beweis: GameStar-PC Alpha und Alpha Pro.

Spar-Tipp GameStar-PC Alpha mit Ryzen 3 1300X

Der perfekte Einstiegs-Gaming-PC schlechthin: AMDs Ryzen 3 1300X mit vier Rechenkernen taktet mit 3,4 GHz und bringt es im Turbo auf bis zu 3,7 GHz. In Kombination mit der verbauten ASUS GeForce GTX 1050 Ti Strix stellt der preiswerte ONE GameStar-PC Alpha alle aktuellen Spiele wie Battlefield 1 in maximalen Details flüssig dar. Ausgestattet mit einer 120-GB-SSD und 1.000 GB großen Festplatte erhaltet ihr für nur 899€ versandkostenfrei einen kompetenten Gaming-PC, der sich sehen lassen kann. Im Konfigurator auf ONE.de lässt sich unser Spiele-Rechner problemlos weiter verfeinern.

Darf's mehr sein? - Alpha Pro Ryzen 5 1500X

Mehr CPU-Power bietet hingegen der ONE GameStar-PC Alpha Pro, den wir jetzt um AMDs neuen Quad-Core-Prozessor Ryzen 5 1500X aufgerüstet haben. Der Standard-Takt der CPU liegt bei 3,5 GHz, im Turbo-Takt sind bis zu 3,7 GHz möglich. Im Gegensatz zum beliebten Core i5 7500 unterstützt der Ryzen 5 1500X allerdings zum Einen Multithreading zur virtuellen Kernverdoppelung, zum Anderen verfügt er über einen freien Multiplikator. Als Grafikkarte kommt im GameStar-PC Alpha Pro mit übertakteter GeForce GTX 1050 Ti OC von ASUS die perfekte Mittelklasse-Grafikkarte zum Einsatz. Für nur 999€ inklusive 24 Monate Garantie spielt ihr aktuelle Spiele absolut flüssig, ohne dabei auf Details verzichten zu müssen.

Gratis Blockbuster-Games

Noch bis zum 30. November schenken wir euch zu den Alphas gleich zwei topaktuelle Spieletitel. Auf Gamesplanet habt ihr die Möglichkeit aus einem Spiele-Sortiment, das keine Wünsche offen lässt, zwei Games auszuwählen. Mit dabei sind unter anderem Top-Titel wie Call of Duty: WW2, Elex, Wolfenstein 2, Far Cry 5, Assassin's Creed Origins oder Shadow of War.

