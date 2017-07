PS 4 Slim 1TB mit Prey, The Last Guardian nur 224,10€ - Im Angebot bei Saturn

Es wird heiß in Deutschland und den Nachbarländern - Zeit die Fenster im Wohnzimmer blickdicht zu gestalten, die Sonne auszusperren und die Konsole zu starten. Saturn hat das passende Bundle im Angebot: Die Playstation 4 Slim mit 1,0 TByte Speicherkapazität gibt es zusammen mit den Spielen Prey, The Last Guardian und UEFA Euro 2016 zum Sonderpreis von nur 249€. Wer mit Paypal zahlt bekommt weitere 10% erlassen und zahlt sogar nur 224,10€.

Dafür muss an der Kasse Paypal als Zahlungsmittel ausgewählt werden, der Rabatt wird dann im Anschluss direkt abgezogen. Die Konsole kann dann entweder in einem Markt in der Nähe abgeholt oder mit der Investition von 1,99€ Versandkosten geliefert werden.

PS4 Slim 1TB + Prey + The Last Guardian + UEFA Euro 2016 für nur 224,10€ (Paypal)