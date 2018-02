PS Now - Sony senkt Preis für Spiele-Flatrate für PC und PS4

PS Now wird in Deutschland günstiger. Ab sofort kostet der Streamingdienst monatlich noch 14,99 Euro statt wie bisher 16,99 Euro. Das gab Sony heute per Pressemitteilung bekannt. Anders als der Name vermuten lässt, können nicht nur Playstation Nutzer den Dienst nutzen. Auch auf dem PC steht der Service zur Verfügung. Laut Sony ist eine Internetverbindung von mindestens 5 Megabit pro Sekunde nötig, um PS Now nutzen zu können. Die nötige Software kann über die Sony-Webseite heruntergeladen werden.

Darüber hinaus wurden dem Aboservice neue Spiele hinzugefügt:

Damit haben PS Now-Kunden nun Zugriff auf über 500 PS4- und PS3-Spiele. Weiterhin steht natürlich auch das kostenlose Probeabo zur Verfügung, mit dem ihr 7 Tage kostenlos den Service ausprobieren könnt.