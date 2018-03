Regisseur Steven Spielberg (Indiana Jones, Jurassic Park) bringt im April den Gamer-Film Ready Player One nach dem klassischen Science-Fiction-Roman von Ernest Clines in die Kinos. Darin taucht Hauptdarsteller Tye Sheridan (X-Men: Apocalypse) als Jugendlicher Wade Watts in die virtuelle Welt des Online-Spiels OASIS ein, um der grauen und tristen Realität zu entfliehen.

Ready Player One - Bilder zum Kinofilm ansehen

Erste Reaktionen sehen gut aus

Nach der Premiere auf dem South by Southwest Interactive Festival (SXSW) in Austin, Texas sind nun die ersten Reaktionen zum Film von US-Kritikern eingetroffen. Dabei äußern sich viele Zuschauer positiv über den Film, der vor allem durch seine zahlreichen Easter Eggs und Referenzen auf die Popkultur der 80er und 90er Jahre begeisterte.

So schreibt etwa das US-Branchenblatt The Hollywood Reporter in seiner Filmkritik:

"A much-loved fanboy novel gets the movie it deserves."

Natürlich ist das ein erstes Meinungsbild von einigen wenigen US-Kritikern. Es wird sich zeigen, ob die ersten umfangreichen Filmkritiken das positive Bild bestätigen können.

Ready Player One kommt am 5. April in die deutschen Kinos, US-Start ist am 29. März.

Die ersten Reaktionen zu Ready Player One

#ReadyPlayerOne is classic Steven Spielberg. It’s got the references, the ferocious effects and the great ‘80s soundtrack, sure, but also the charm, the heart, the humor and a fantastic Alan Silvestri score. I loved it & so did this #SXSW crowd. Be excited for it! pic.twitter.com/xwPOGwXDxd — ErikDavis (@ErikDavis) March 12, 2018

READY PLAYER ONE feels like Spielberg watched a ton of Luc Besson movies and decided to outdo them. In terms of pure spectacle, it’s the most astonishing thing he’s done. Never underestimate Steve. #SXSW — erickohn (@erickohn) March 12, 2018

So yeah, I LOVED Ready Player One. It’s perhaps the geekiest movie ever made. So so so happy right now! — Eric Vespe (@EricVespe) March 12, 2018

Ready Player One is a whole lot of fun. Those who are stuck in pre-release hate mode better prepare to be disappointed. #sxsw — Scott Weinberg (@scottEweinberg) March 12, 2018

Well everyone relax, Ready Player One will indeed be the biggest thing in the world — Emily Yoshida (@emilyyoshida) March 12, 2018

READY PLAYER ONE: So so so much movie. Sometimes too much but what I kept thinking over and over again was “my kids are gonna LOVE THIS.” It is joyous and thrilling for the people who it’s designed to joy and thrill. — Brian Tallerico (@Brian_Tallerico) March 12, 2018

READY PLAYER ONE is a big Trapper-Keeper stuffed full of smiles, Adventure, and heart.



I adore it.#sxsw — Aaron Morgan (@Aaron_Morgan) March 12, 2018