Ende Januar hat sich bei den YouTube-Persönlichkeiten Meg Turney und Gavin Free ein Drama ereignet. Ein Mann war in die Wohnung des Paars in der US-amerikanischen Stadt Austin eingebrochen und hat dort mindestens einmal seine Waffe abgefeuert.

Turney und Free versteckten sich in einem Kleiderschrank vor dem Einbrecher und riefen die Polizei. Der Mann verließ die Wohnung nach erfolgloser Suche und wurde daraufhin von eintreffenden Polizisten erschossen. Turney und Free blieben unverletzt.

Hey everyone. I just wanted to say thanks for all the support and concern regarding the recent incident. It’s been a rough time for Meg and myself the last few weeks but we are doing ok. I want to give a huge thanks to @Austin_Police for the amazing response time. ?? you all.