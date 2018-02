Vom 16. Februar um 11 Uhr bis zum 18. Februar um 11 Uhr deutscher Zeit findet der »Server Scale Test« in Sea of Thieves statt. Wie der Name schon andeutet, möchte Rare die Sever einem Stresstest unterziehen und rechnet daher auch mit einigen Problemen, wie unterbrochenen Spielesessions oder fehlgeschlagenen Logins.

Es handelt sich jedoch nicht um eine Open Beta. Stattdessen können wieder die Spieler teilnehmen, die schon bei der Closed Beta dabei waren oder Teil des Xbox-Insiders-Programm sind.

Aus diesem Grund bleiben auch die Inhalte dieselben wie schon in der Closed Beta. Als Fraktion stehen die »Gold Hoarders« und ihre Aufträge zur Verfügung. Spieler können in Seeschlachten gegeneinander antreten, vergrabene Schätze heben und die Truhen mit funkelndem Inhalt anderen Spielern natürlich stibitzen.

Auf ihrem Entwickler-Blog haben die Macher aber auch eine weitere Beta in Aussicht gestellt. Die soll kurz vor dem Release am 20. März 2018 stattfinden und umfangreichere Inhalte bieten. Ob es eine offene Beta wird, verriet Rare allerdings nicht.

Sea of Thieves - Screenshots ansehen