Sea of Thieves - Closed Beta um zwei Tage verlängert

Zwei Tage nach dem Start der geschlossenen Beta von Sea of Thieves ist noch nicht jeder Pirat in See gestochen. Technische Probleme sorgen dafür, dass einige User statt dem Startbildschirm die Fehlermeldung »too early« zu Gesicht bekommen.

Damit alle Spieler noch eine Chance auf die Beta erhalten, wurde die Testphase jetzt verlängert: Zwei Tage länger, bis zum 31. Januar 2018, kann Sea of Thieves jetzt angespielt werden. Außerdem sollten alle User, die trotz Hotfix durch die Entwickler noch auf die Fehlermeldung stoßen, einen speziell dafür angelegten Support-Artikel lesen.

Den Zugang für die Closed Beta gibt es nur für Vorbesteller und Teilnehmer des Insider-Programms, für das man sich bis zum 01. Dezember 2017 anmelden musste. Ein Xbox-Live-Account ist für den Windows-10-Titel Pflicht.

Eine Geheimhaltungspflicht gibt es weiterhin nicht, Bilder und Videos dürfen also angefertigt werden. Davon scheint auch das Spiel zu profitieren: Auf Twitch hat Rares Multiplayer-Piratenabenteuer in den vergangenen zwei Tagen hohe Zuschauerzahlen erreicht, es besteht offensichtlich ein hohes Interesse.