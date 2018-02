Um die Leistungen der Community in Sea of Thieves zu würdigen, hat sich Rare etwas Besonderes überlegt. Spieler, die sich durch ehrliches Engagement, Durchhaltevermögen oder auch einfaches Pech einen Namen gemacht haben, werden von den Entwicklern in die Spielwelt durch kleine Easter Eggs integriert.

Ein Thread aus dem offiziellem Forum hat dutzende solcher Easter Eggs entdeckt und aufgelistet. In der Vergangenheit gab es bereits einige Alpha-Tests und Closed Betas, an denen ausgewählte Spieler teilnehmen durften.

So wurde beispielsweise der Gamertag des Spielers, der das Totenreich »Ferry of the Damned« nach nur 7 Minuten und 32 Sekunden als Erster erreichte, in ein Stück Holz geschnitzt.

Drinking-Spot für trinkfreudigen Piraten

Ein anderer Spieler tötete insgesamt 37 Piraten und schickte sie in eben diese Unterwelt. Dafür findet man einen Steckbrief in einer Taverne mit der Aufschrift »Nehmt euch vor FizzyFoxy in Acht, dem berüchtigten Piraten-Killer!«. Ein anderer Spieler sah allzu häufig den Boden seines Grog-Bechers und verdiente sich damit einen »Drinking-Spot« in einer anderen Spelunke.

Weitere Denkmäler finden sich für Community-Moderatoren oder Spieler, die durch ihr Feedback den Entwicklern geholfen haben. Die vollständige Liste findet ihr im offiziellem Forum.

Ob es die bisherigen Easter Eggs auch ins fertige Spiel schaffen, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall dürften viele neue Anspielungen ab der Veröffentlichung am 20. März dazukommen.