Bald stechen Seebären offiziell in Sea of Thieves ins Meer, vorher wird aber noch einmal geübt. Und zwar im Rahmen der letzten Beta, die ab sofort heruntergeladen und gespielt werden kann. Die Beta ist offen für alle und im Microsoft Store unter Sea of Thieves Final Beta zu finden.

Finally, we can stop being so mysterious: the #SeaOfThieves Final Beta is now LIVE! It runs until Sunday 10am GMT and is open to everyone on Xbox One and Windows 10, so get yourself out onto the seas! https://t.co/0BZetpbTsF