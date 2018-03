Eigentlich plant Square Enix laut einer Teaser-Webseite Shadow of the Tomb Raider in wenigen Stunden selbst anzukündigen. Doch nun sind ein mitgefilmter Trailer und mehrere Informationen zum neusten Lara-Croft-Abenteuer aufgetaucht.

...so the teaser trailer for Shadow Of The Tomb Raider just leaked as wellhttps://t.co/QFDai95JMU pic.twitter.com/KGnJ5mqxYI — Nibel (@Nibellion) March 14, 2018

Dieser Clip lässt zwar aufgrund der Qualität nicht viele Rückschlüsse auf das Spiel zu, dafür ein Blick auf das Logo und dem finalen Veröffentlichungsdatum: 14. September 2018.

Der Twitter-Nutzer Nibel hatte zuvor die Teaser-Webseite analysiert und dieselben Informationen herausgefunden. Außerdem sei für den 27. April 2018 eine ausführliche Vorstellung des Spiels geplant. Daher vermuten einige Fans, dass es heute nur einen Ankündigungstrailer geben wird - ohne viel Gameplay-Material.

Shadow Of The Tomb Raider will be launched September 14th, lol pic.twitter.com/EJAiNbVWxH — Nibel (@Nibellion) March 14, 2018

Nach dem noch unbestätigten Leak erscheint Shadow of the Tomb Raider für PC, Xbox One und PS4. Eine zeitliche Exklusivität für Microsoft-Plattformen wie beim Vorgänger soll es nicht geben.

Tomb Raider wieder im Kino: Wie schlägt sich der Film-Reboot?