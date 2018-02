Im Jahr 2013 zeigte der US-Sender Syfy die trashige Horror-Komödie Sharknado, die schnell zum Kultfilm avancierte. Inzwischen erscheint jedes Jahr ein neuer Teil und ein Ende ist nicht in Sicht. Nun kündigt Syfy den inzwischen sechsten Teil der Reihe an. Neben einem Release-Termin im Sommer 2018 gibt es auch erste Story-Details.

Wer glaubt, die bisher schon recht abgedrehten Filme könnten nicht noch absurder werden, der wird nun eines Besseren belehrt: Im sechsten Teil kündigt der Sender neben Haien, eine Zeitreise mit Nazis, Dinosaurier, Ritter bis hin zur Arche Noah an.

Die offizielle Story liest sich wie folgt: Um die Welt und seine Familie zu retten, entfesselt Fin die zeitreisende Kraft der Sharknados. Während seines abenteuerlichen Unterfangens durch die Jahrhunderte muss Fin gegen Nazis, Dinosaurier und Ritter kämpfen und nimmt sogar an einer Fahrt auf Noahs Arche teil. Dieses Mal geht es somit nicht darum, wie die Sharknados gestoppt werden können, sondern wann.

In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Ian Ziering als Fin Shepard, Tara Reid als April Wexler sowie Cassie Scerbo als Nova Clarke.

Der US-Sender Syfy schickt Sharknado 6 am 25. Juli 2018 an den Start. Wann der Film auch hierzulande gezeigt wird, steht noch aus. In Kürze dürfte auch ein erster Trailer zum Film eintreffen.

So the plot synopsis for SHARKNADO 6 has been revealed and it sounds suitably insane... Read the synopsis at the link below! What are your ideas for subtitles? SHARKNADO 6: TIMENADO, anyone?https://t.co/BEEccQNNTc



