In vielen PCs, Notebooks und Servern läuft ein Intel-Prozessor. Das ist aufgrund der dominierenden Marktposition von Intel keine Überraschung, doch dass damit auch ein weitgehend unbekanntes Betriebssystem eine ebenso hohe Verbreitung erreicht hat, sorgt für Bedenken bei Sicherheitsexperten.

Praktisch jede Intel-CPU, die in den letzten zehn Jahren veröffentlicht wurde, enthält die sogenannte Intel Management Engine.

Geheimes Betriebssystem Minix ohne Nutzerzugriff

Unter diesem harmlos wirkenden Namen versteckt sich ein Betriebssystem namens Minix, das auf einer ganz eigenen CPU innerhalb des Prozessors läuft. Das Besonders an dieser Kombination ist, dass der Nutzer des Rechners keinerlei Zugriff auf diesen Bereich des Prozessors erthält, während Minix dagegen selbst auf alle Bereiche des Rechners und auf alle Daten zugreifen kann.

Das alleine würde schon reichen, um Sicherheitsexperten zu alarmieren, doch dazu kommt, dass Minix keine regelmäßigen Sicherheitsupdates erhält und dadurch einmal gefundene Sicherheitslücken ein besonders großes Risiko darstellen.

Webserver in der CPU versteckt

Noch schlimmer ist aber, welche Software innerhalb der Intel-Prozessoren zusammen mit Minix gefunden wurde: ein kompletter Netzwerk-Stack, ein Dateisystem, viele Treiber für Geräte aus den Bereichen USB, Netzwerk und dergleichen und sogar ein Web-Server.

Intel hat laut dem Bericht von Networkworld also jeden seiner neueren Prozessoren mit einem integrierten Web-Server ausgestattet, auf den der Nutzer keinen Zugriff hat und von dessen Existenz bisher kaum jemand etwas wusste.

Über den Grund dafür sowie den beabsichtigten Einsatz sowie mögliche Gefahren lässt sich viel spekulieren.

Für Google zu unsicher in Servern

Doch die Bedenken haben nun dazu geführt, dass Google Intel-Prozessoren mit Management-Engine (ME) für so unsicher hält, dass man in den eigenen Servern die ME entfernen und alle darauf basierenden UEFI/BIOS-Funktionen durch Open-Source-Software ersetzen will.

Bisher ist nicht bekannt, ob AMD ähnliche Funktionen integriert hat. Falls nicht, dürfte das für manche Unternehmen ein weiterer Grund sein, auf Server-CPUs von AMD zu setzen.

Für private Nutzer mit Intel-Systemen hat Networkworld ebenfalls eine Mitteilung: