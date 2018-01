Die Aussage von Intel, dass die Auswirkungen der Patches und Updates gegen die Sicherheitslücken Spectre und Meltdown praktisch keine Rolle spielen werden, dürfte sich wohl nicht aufrecht halten lassen, zumindest nach den ersten ausführlichen Benchmarks entsprechend aktualisierter Systeme.

Techspot hat sich ein System mit einem Core i3 8100 und dem Mainboard Asus TUF Z370-Plus Gaming angesehen und zunächst ohne Windows-Update, dann mit Windows-Update und danach mit Windows-Update und BIOS-Update getestet.

Soweit Spiele betroffen sind, gibt es zwar keine Entwarnung, doch zumindest halten sich die Leistungsverluste in Grenzen. Sie lagen bei den getesteten Spielen wie Battlefield 1, Ashes of the Singularity, Assassin's Creed: Origins, Rainbow Six Siege, F1 2017 oder Total War Warhammer 2 unter fünf Prozent. Je mehr die CPU im entsprechenden Titel eine Rolle spielt umso höher war erwartungsgemäß der Leistungsverlust, in manchen Fällen war so gut wie kein Einfluss der Updates zu sehen.

