Star Wars: Battlefront 2 - Bespin-Map aus dem Vorgänger kehrt zurück

Dass am 21. März das Progressionsystem von Star Wars: Battlefront 2 komplett umgekrempelt wird, wissen wir bereits seit der offiziellen Ankündigung. Die Lootboxen fliegen mehr oder weniger raus, stattdessen levelt man Klassen und Helden, indem man sie tatsächliches spielt. Im Paket mit all diesen Änderungen wird es auch eine neue Map geben.

Wobei »neu« nicht ganz korrekt ist: Den Administrator's Palace von Bespin gab es bereits als DLC für Battlefront (2015). Sturmtruppen und Rebellen kämpfen in den luftigen Höhen der Wolkenstadt um die Vorherrschaft. Bei Administrator's Palace handelt es sich allerdings um eine »kleine« Karte.

Wer also darauf hofft, nach dem Patch in den Straßen von Bespin mit 40 Leuten anzutreten, schaut in die Röhre. Stattdessen wird es die neue Map in den Modi Blast, Strike und Heroes vs. Villains geben. Ob sie direkt auch im Arcade-Modus verfügbar ist, wissen wir aktuell noch nicht.

Gameplay zur neuen Karte könnt ihr euch im unten eingebetteten Video von Star Wars HQ anschauen. Einige YouTuber wurden im Vorfeld zum Patch-Release zu Dice eingeladen, um das neue Progressions-System auszuprobieren. Auch davon könnt ihr im Video erste Aufnahmen sehen: