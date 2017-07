Stargate Origins - Teaser-Trailer kündigt neue Prequel-Serie an

Auf der Comic Con überrascht das Studio MGM die Fans mit der Ankündigung einer neuen Stargate-Serie. Zum 20. Jubiläum des populären Franchises zeigt Stargate Origins, wie alles began: Die Entdeckung des Portals. Dazu gibt es auch einen ersten kurzen Teaser-Trailer.

Die neue Serie Stargate Origins umfasst zehn Episoden und folgt der Geschichte der jungen Catherine Langford, die Fans schon aus den Stargate-Serien kennen dürften. Die Tochter des Archäologen Paul Langford erlebt Ende der 1920er Jahren, wie ihr Vater in Ägypten das legendäre Portal entdeckt und damit eine Verbindung zu fremden Welten ermöglicht. Im Laufe der Handlung wird die junge Catherine unsere Welt vor dem Untergang bewahren. Viel mehr ist über die neue Serie noch nicht bekannt.

Die neue Serie Stargate Origins soll noch in diesem Herbst auf dem neuen Streaming-Dienst Stargate Command von MGM an den Start gehen.

Neben der neuen Serie finden sich dort künftig auch alle bisherigen Stargate-Serien mit mehr als 380 Episoden Roland Emmerichs Science-Fiction-Klassiker aus dem Jahr 1994 ist der Auftakt eines erfolgreichen Franchise mit den TV-Serien Stargate - Kommando SG-1, Stargate Atlantis, Stargate Universe und der Zeichentrick-Serie Stargate Infinity, sowie diversen Videospielen.

Ob und wann wir Stargate Origins auch in Deutschland zu Gesicht bekommen, steht noch aus.

Mehr zu Stargate: Film-Reboot von Roland Emmerich liegt auf Eis

Today at #SDCC, @mgm announced Stargate Origins! Check it out on Stargate Command! https://t.co/MDlD2hBq0y https://t.co/W8oGJSqlN3