Steam Hardware-Umfrage - Geforce GTX 1060 schlägt alle AMD-Grafikkarten

Die aktuelle Hardware-Umfrage von Steam für den Februar 2018 bietet relativ wenige Überraschungen, auch wenn die Zahlen sich seit einigen Monat dank eines starken Zustroms aus China auf einem anderen Niveau eingependelt haben.

Interessant ist aber trotzdem die Lage bei den Grafikkarten, denn AMD und Nvidia haben in letzter Zeit deutlich mehr Produkte verkauft - aber wohl nicht an Spieler, sondern an Krypto-Miner. Obwohl AMD seine Grafikkarten sehr erfolgreich loswird, wirkt sich das auf die Zahlen bei Steam praktisch überhaupt nicht aus.

Nvidia dominiert deutlich

Gleich 85 Prozent aller Steam-Spieler verwenden eine Geforce-Grafikkarte von Nvidia. Auch der Rest geht nicht komplett an AMD, da die integrierten Grafikkerne von Intel-Prozessoren ebenfalls sechs Prozent ausmachen. Damit bleiben für alle Radeon-Modelle von AMD knapp neun Prozent.

Wie Golem berichtet, liegt dieser enorme Unterschied wohl auch an Playerunknown's Battlegrounds und dessen Beliebtheit in China seit dem Herbst 2017. Dort sind vor allem Geforce-Grafikkarten sehr beliebt und auch in den Internet-Cafés im Einsatz, die dort oft für stundelange Spielesitzungen genutzt werden.

» Kryptowährungen und Mining - Was ist das und wie funktioniert es?

Die Geforce GTX 1060 schlägt AMD auch alleine

Die Geforce GTX 1060 wurde speziell für diesen Markt in einer weiter abgespeckten Variante in China veröffentlicht und ist auch sonst dort stark verbreitet. Insgesamt führt das dazu, dass die Geforce GTX 1060 über alle Modelle hinweg, die Steam nicht unterscheidet, von mehr als 14 Prozent der Steam-Spieler genutzt wird.

Damit schlägt diese Nvidia-Grafikkarte alleine alle AMD-Grafikkarten zusammengenommen deutlich. Die leistungsstärksten Radeon-Grafikkarten wie die Radeon RX Vega 64 spielen gar keine Rolle - auch das ist ein Hinweis darauf, dass diese Modelle vor allem von Minern gekauft werden.