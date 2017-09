2017 gab es einige Vorfälle, in denen das Review-System von Steam Shitstorms erlag, die mit der eigentlichen Qualität des Spiels meist nichts zu tun hatten. Da prasselten Unmengen von negativen Reviews auf die Produktseite ein und die durchschnittlichen Wertungen rasselten in den Keller, weil die Spieler teils wegen ganz anderer Geschichten sauer waren.

Bei Dota 2 zum Beispiel entbrannte der Zorn nach der Ankündigung des Kartenspiels Artifact, weil Valve einfach kein Half-Life 3 liefert. Bei Firewatch hagelte es wütende Reviews, weil der Entwickler Streit mit dem Youtuber PewDiePie hatte. Und GTA 5 bekam auf die Finger, weil Rockstar das Modding-Tool OpenIV abschalten ließ. Langfristig muss Valve darauf reagieren - und jetzt sieht man bereits die ersten Folgen des »Review Bombings«.

In einem ausführlichen Blog-Posting erklärt Valves Alden Kroll die Einführung einer neuen Grafik, die bei betroffenen Spielen auf der Produktseite angezeigt wird. Man findet dort einen detaillierten Verlauf der Review-Entwicklung seitens der User. Stürzen Wertungen plötzlich in den Keller, können Spieler diesen Trend dort nachvollziehen und im Zweifelsfall nachrecherchieren.

Natürlich steht auch die Option eines gesperrten Review-Bereichs im Raum. Der Gedanke scheint sogar intuitiver: Wenn ein »Beef« mit PewDiePie negative Review-Wellen auslöst, warum nicht zeitweise einen Riegel vorschieben? Hier spricht sich Valve aber entschieden gegen eine Einschränkung der User-Meinungsäußerung aus.

"Was bedeutet das genau, wenn wir Bewertungen für ein Produkt temporär sperren? Werden Spieler nicht mehr in der Lage sein, Beiträge zu diesem Zeitpunkt zu verfassen? Sollten sie in der Lage sein, sie zu posten, aber sie werden für die Berechnung der Review-Bewertung ignoriert? Letztendlich hat uns diese Option nicht gefallen, da wir Spielern nicht die Fähigkeit entziehen möchten, ihre Meinungen zu äußern. Wir möchten auch nicht, dass die Community aufhört, Diskussionen über verschiedene Probleme zu führen, auch wenn es wahrscheinlich bessere Optionen gibt als die Steam Reviews dafür zu nutzen."