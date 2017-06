Steam Summer Sale 2017 - PayPal nennt Starttermin

Bereits seit einigen Wochen kursiert das Gerücht, dass der diesjährigen Steam Summer Sale angeblich am 22. Juni beginnen wird. Mittlerweile scheint sich der Termin zu bewahrheiten.

So hat PayPal gestern eine Mail an seine Kunden verschickt, in der »offiziell« der Start des Summer Sale auf Steam beworben wird. Auch hier ist vom 22. Juni 2017 die Rede. Wie lange die Verkaufsaktion dauern wird, ist allerdings nicht in der besagten Mail zu lesen.

PayPal UK hat dieselbe Meldung kurze Zeit später auch per Twitter verkündet.

It’s official. The #SteamSummerSale starts 22/06 at 6pm BST and PayPal customers get an extra £5 off *terms apply. https://t.co/PdXnlKZ6qh pic.twitter.com/hobxCz3TBm — PayPal UK (@PayPalUK) June 20, 2017

Zwar ist dabei stets das Wort »offiziell« zu lesen, eine Bestätigung des Termins durch Valve steht allerdings auch weiterhin noch aus. Die Hinweise sind mittlerweile jedoch dermaßen deutlich, dass eigentlich kaum noch etwas gegen einen Start des Steam Summer Sale am 22. Juni 2017 um 19:00 Uhr deutscher Zeit spricht.