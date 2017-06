Steam Summer Sale - Die besten Spiele mit 75 Prozent Rabatt oder mehr

Die Sommer-Aktion bei Steam läuft vom 22. Juni bis zum 5. Juli. In dieser Zeit gibt es eine riesige Menge an Spielen günstiger - aber welche Angebote sind die besten? Wir helfen Ihnen, sich im Sale-Dschungel zurechtzufinden. In dieser Liste stellen wir die besten Spiele vor, bei denen Sie am meisten sparen können: Sie sind alle mindestens um 75 Prozent reduziert.

Wir haben uns dabei weitgehend auf Titel beschränkt, die seit 2014 erschienen sind. Eine Anmerkung sei uns außerdem noch gestattet: Mit Cities: Skylines ist in dieser Liste ein Spiel von Paradox vertreten. Der Publisher hat einige Preise kurz vor dem Sale angehoben, sodass Skylines trotz gleichem Prozent-Rabatt diesmal teurer ist als noch im Winter Sale. Ein gutes Angebot bleibt das erstklassige Städtebauspiel aber trotzdem.

Die hier aufgeführten Angebote stammen von Steam. Wir berichten auf GameStar.de regelmäßig über interessante Sales-Aktionen von Steam, Amazon, Origin, Uplay, GOG und anderen Anbietern und Plattformen.

Age of Mythology: Extended Edition

Release: 8. Mai 2014 Genre: Echtzeit-Strategie GameStar-Wertung: 76

6,99 Euro, 75 Prozent Rabatt

Alien: Isolation

Release: 6. Oktober 2014 Genre: Action GameStar-Wertung: 80

9,24 Euro, 75 Prozent Rabatt

Cities: Skylines

Release: 10. März 2015 Genre: Aufbau-Strategie GameStar-Wertung: 89

7,49 Euro, 75 Prozent Rabatt

Day of the Tentacle Remastered

Release: 22. März 2016 Genre: Adventure GameStar-Wertung: 90

3,74 Euro, 75 Prozent Rabatt

Endless Legend

Release: 18. September 2014 Genre: Rundenstrategie GameStar-Wertung: -

7,49 Euro, 75 Prozent Rabatt

Hand of Fate

Release: 17. Februar 2015 Genre: Rollenspiel GameStar-Wertung: -

4,99 Euro, 75 Prozent Rabatt

Life is Strange

Release: 30. Januar 2015 Genre: Adventure GameStar-Wertung: 85

4,99 Euro, 75 Prozent Rabatt

Metal Gear Rising: Revengeance

Release: 9. Januar 2014 Genre: Action GameStar-Wertung: 81

4,99 Euro, 75 Prozent Rabatt

Mittelerde: Mordors Schatten

Release: 30. September 2014 Genre: Action GameStar-Wertung: 82

3,99 Euro, 80 Prozent Rabatt

