Da Rocksteadys Spielkonzept schon bei Batman und den beliebten Arkham-Spielen aufgegangen ist, liegt nahe, das auch mit anderen Superhelden zu versuchen. Gerüchten zufolge ist ein Spiel mit Superman beim Entwickler in Arbeit, das am morgigen Montag im Rahmen einer GameInformer-Titelstory offiziell vorgestellt wird.

Das behauptet zumindest ein angeblicher Insider über das bekannte (und berüchtigte) Forum 4Chan (via gamepur). Offizielle Informationen dazu gibt es nicht. Wir wissen nur, dass Rocksteady aktuell wohl an einem sehr ambitionierten Projekt arbeitet, »das uns umhauen soll«, was auch der Insider noch einmal im Bezug auf das angebliche Superman-Spiel bestätigt.

Ähnliche Gerüchte gab es auch schon im Bezug auf den anderen Arkham-Entwickler Warner Bros. Montréal. Auch wenn sich solche Insider-Infos auf 4chan schon öfter als wahr herausgestellt haben, sollte man sie mit Vorsicht genießen.

Batman, Superman & Co. - Superhelden im Wandel der Zeit ansehen