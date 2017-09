Koch Media wird zusammen mit Entwickler Retro Games im Frühjahr 2018 die Miniaturversion des meistverkauften Heimcomputers der 1980er Jahre veröffentlichen: The C64 Mini.

Die wichtigsten Fakten:

der C64 Mini kann über HDMI Anschlüsse mit modernen TV-Geräten verbunden werden

originalgetreuer Joystick im Lieferumfang

Zwei USB-Ports (Joystick und Tastatur kann angeschlossen werden)

Release: Frühjahr 2018

Preis: 79, 99 Euro

Spielstände können gespeichert werden

Pixel-Filter Funktion

CRT und Scanline-Emulation

Software-Updates können per anschließbaren USB-Stick installiert werden

Alle 64 enthaltenen Spiele des C64 Minis:

AlleyKat, Anarchy, Armalyte: Competition Edition, Avenger, Battle Valley, Bounder, California Games, Chip's Challenge, Confuzion, Cosmic Causeway: Trailblazer II, Creatures, Cyberdyne Warrior, Cybernoid II: The Revenge, Cybernoid: The Fighting Machine, Deflektor, Everyone's A Wally, Firelord, Gribbly's Day Out, Hawkeye, Heartland, Herobotix, Highway Encounter, Hunter's Moon, Hysteria, Impossible Mission, Impossible Mission II, Insects In Space, Mega-Apocalypse, Mission A.D, Monty Mole, Monty on the Run, Nebulus, Netherworld, Nobby the Aardvark, Nodes Of Yesod, Paradroid, Pitstop II, Rana Rama, Robin Of The Wood, Rubicon, Skate Crazy, Skool Daze, Slayer, Snare, Speedball, Speedball II: Brutal Deluxe, Spindizzy, Star Paws, Steel, Stormlord, Street Sports Baseball, Summer Games II, Super Cycle, Temple of Apshai Trilogy, The Arc Of Yesod, Thing Bounces Back, Thing on a Spring, Trailblazer, Uchi Mata, Uridium, Who Dares Wins II, Winter Games, World Games, Zynaps.

Weitere Informationen stehen auf der offiziellen Webseite.

