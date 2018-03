Satte sechs Entwicklerteams arbeiten an einem der größten Ubisoft-Spiele für 2018 und 2019: The Division 2 kommt. Der Nachfolger zum Loot-Shooter soll auf der E3 2018 erstmals mit Gameplay vorgestellt werden, die offizielle Ankündigung erfolgt allerdings jetzt bereits:

"Wir freuen uns sehr darüber bekanntgeben zu können, dass wir derzeit an The Division 2 arbeiten. Die Entwicklung wird von Massive Entertainment geleitet und durch eine enge Zusammenarbeit mit Ubisoft Annecy, Redstorm, Reflections, Ubisoft Bucharest und Ubisoft Shanghai vorangetrieben. The Division 2 wird auf einer aktualisierten Version der Snowdrop Engine basieren, die uns dabei helfen wird, unsere Ambitionen für diesen Titel entsprechend umzusetzen. Noch wichtiger ist aber, dass wir auch all die Erfahrung, die wir in den vergangenen zwei Jahren angesammelt haben, in diese Fortsetzung investieren können um sicherzustellen, dass alles gut läuft."