The Division - Entwickler deutet Nachfolger an

The Division ist nun seit März 2016 auf dem Markt und so langsam nähert sich das Spiel dem zweiten Jubiläum. Entwickler Massive Entertainment hat zwar weiterhin alle Hände voll zu tun, mit dem Live-Service von The Division und dessen Entwicklung sowie dem kommenden Avatar 2-Spiel, welches sich in der Mache befindet, doch ein Nachfolger zu The Division scheint nach neuen Aussagen des Managing Directors sehr wahrscheinlich.

David Polfeldt versicherte gegenüber IGN zunächt einmal, dass das Studio sich weiterhin so gut wie möglich um The Division kümmere, schob dann aber eine interessante Aussage hinterher:

"Ich denke, es ist eine wundervolle, wundervolle Marke, die so viele mögliche Geschichten in sich birgt. Es gibt viele Dinge, die wir in The Division 1 nicht gemacht haben, die aber aus Markensicht interessant wären. Ich glaube, dass es definitiv eine Menge Platz für eine Weiterführung gibt, die darüber hinausgeht, The Division online zu halten. Aber darüber kann ich momentan nicht viel sagen."

Die bestehenden Spieler sollen sich jedoch keine Gedanken machen, ob The Division weiter unterstützt wird. Fürs Erste bleibt der Fokus klar auf dem aktuellen Spiel, erklärt Polfeldt:

"Ich sehe es als eine Art Beziehung. Solange du mit deinen Spieler weiter datest und sie sich darüber freuen, hörst du nicht auf sie zu daten. Eine lange Zeit haben wir angenommen, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt viel weniger Spieler haben würden, da wir davon ausgingen, dass es sich so entwickeln würde, wie bei vielen Rollenspielen."

Stattdessen steige die Zahl der Spieler seit dem Patch 1.4 kontinuierlich. Inzwischen ist das Spiel bei Update 1.8 angelangt. Ein Nachfolger könnte sich bereits in Entwicklung befinden, doch trotz der Andeutung des Managing Directors von Massive Entertainment, gibt es bislang keine offizielle Ankündigung von Ubisoft zu The Division 2.