The Evil Within 2 - So schaltet ihr die geheime Ego-Perspektive frei

Für eine kurze Passage wechselt The Evil Within 2 in die Ego-Perspektive - was es uns dabei aber nicht verrät, ist dass wir auch das komplette Spiel so bestreiten können! Dafür müsst ihr einfach die Ingame-Konsole per Einfügen-Taste aufrufen und "pl_FPS 1" eintippen.

Um die Konsole zu aktivieren, müsst ihr zuvor allerdings einen eigenen Shortcut für The Evil Within 2 anlegen. Fügt diesem unter "Ziel" den Parameter +com_allowconsole 1 am Ende hinzu. Startet ihr das Spiel nun über diese Verknüpfung, lässt sich die Konsole benutzen.

Die Kunst des Schreckens: The Evil Within 2 im Test

Obwohl der Ego-Modus nicht offiziell unterstützt wird, könnt ihr frei mit der Umgebung interagieren, schießen und allgemein ganz normal spielen. Komplett auf Fehlerfreiheit durchgetestet wurde die Ego-Perspektive allerdings noch nicht. Ein Youtube-Video zeigt sie in Aktion:

Quelle: DSOGaming