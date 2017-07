The Surge - PC-Demo: Termin und Inhalt des kostenlosen Downloads

Das im Mai 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlichte Actionspiel The Surge, bekommt in der nächsten Woche eine Demo für alle unterstützte Plattformen. Die PC-Demo wird zum Download über Steam angeboten, an welchem Wochentag die Demo kommt, haben die Entwickler von Deck 13 noch nicht verraten.

Was ist in der Demo zu The Surge?

Beim Inhalt der Demo gibt es schon mehr Infos. Die Trial-Version wird nämlich das erste Gebiet des »Sci-Fi-Dark-Souls« enthalten und damit auch den ersten Bosskampf. Wer einen Blick auf das Gebiet werfen will, sieht in diesem Video Gameplay aus einer früheren Demo, die wir vor dem Release spielen konnten.

Ob auch der Einführung-Abschnitt inklusive einer großen Überraschung dabei ist, ist allerdings nicht klar.

Gepatchte PC-Version mit neuen Optionen

Seit dem Release gab es eine ganze Reihe von Patches für The Surge, so gab es für PS4-Spieler einen PS4-Patch mit HDR- und Pro-Unterstützung und PC-Spieler haben im fünften Patch unter anderem eine FOV-Slider bekommen, um das Field of View zu ändern.

Außerdem wurden Fehler ausgebessert, die Balance angepasst und die Steuerungsoptionen ausgebaut sowie unter anderem die Zahl der Speicherplätze erhöht. In der Medbay kann man inzwischen eigene Musik hören und die teils nervigen Werbetafeln in der CREO-Anlage kann man jetzt auf lautlos stellen.

