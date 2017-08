The Surge - Story-DLC »A Walk in the Park« angekündigt

Der erste Story-DLC für The Surge heißt »A Walk in the Park« und schickt uns in einen Vergnügungspark innerhalb der Creo-Anlage aus dem Hauptspiel. Der Themenpark dreht sich um die erfundene Comicfigur Iron Maus, von der man im Hauptspiel Münzen und Hefte finden und eine Rüstung freischalten konnte.

Im DLC werden wir unter anderem in einem Bosskampf gegen den Erzfeind von Iron Maus antreten, Carbon Cat - eine rauchende Riesenkatze, die Luftverschmutzung liebt. Ob Carbon Cat der einzige Bosskampf ist, konnte PCGamesN.com noch nicht erfahren.

DLC fügt sich nahtlos ins Spiel ein

Ähnlich wie bei der Dark-Souls-Reihe soll der DLC nahtlos in die Spielwelt eingefügt werden. Es wird zwei Zugangspunkte geben, einen im Startlevel und einen im Forschungsabschnitt. Die Spielzeit wird mit rund 4 Stunden angegeben und es soll außerdem neue Waffentypen, Rüstungen und Implantate geben.

Weitere Patches geplant

Bevor der DLC A Walk in the Park Ende 2017 veröffentlicht wird, soll es noch weitere Patches für The Surge geben, die Spielerfeedback umsetzen. Zum Release der DLC-Erweiterung ist dann noch ein großes Update geplant, das neue Features und kostenlose Waffen liefert.

Einen Preis für die Download-Erweiterung gibt es noch nicht.

