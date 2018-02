The Witcher 3 - Kuriose Sammlerfigur: Geralt in der Badewanne

Figuren zu Spielen zeigen den Held meist in cooler Pose oder in ein episches Gefecht verwickelt. Ein neue Geralt-Figur zu The Witcher 3: Wild Hunt geht einen etwas anderen Weg: Sie verewigt die Geralts Badeszene aus dem Spiel handlich fürs eigene Zimmer.

Die Statue stammt von Dark Horse, die sich schon für einige detaillierte Witcher-Figuren verantwortlich zeigten und hat noch kein Release-Datum. Interessierte Käufe können hier (Danke an die Kollegen von Polygon) aber schon einmal einen Blick auf das Ensemble samt knuffiger Badeente werfen.

2017 erhielt PC Gamer bereits eine ähnliche Statue vom Entwickler CD Projekt persönlich. Sie war eine Antwort auf einen Gag des Magazins, das nahezu jede Witcher-Story zu diesem Zeitpunkt mit dem vielsagenden Bade-Screenshot oben betitelte.

Die Figur des badenden Hexers soll auf der New York Toy Fair diese Woche noch genauer vorgestellt werden.