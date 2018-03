Bigben Interactive und der französische Entwickler Kylotonn haben 15 Jahre nach dem dritten Teil V-Rally 4 angekündigt. Die Macher versprechen über 50 Modelle bekannter Rallye- und Motorsport-Fahrzeuge, von denen einige im ersten Trailer zu sehen sind. Bestätigt sind somit schon der Porsche 911 Safari, der Ford Mustang und der Ford Fiesta RS RX.

V-Rally 4 will sich sehr an seinen Vorgängern orientieren und eine »ausgeglichene Mischung aus Emotion, Präsentation und Simulation bieten«, heißt es in einem Statement. Kylotonn arbeitete zuvor an Rennsimulationen wie FlatOut 4: Total Insanity und WRC 6.

Das Entwicklerteam verspricht folgende Modi:

Rally : Von Afrika bis zum Sequoia Park und nach Japan bereisen sie die Welt auf unerbittlichen Strecken unter erbarmungslosen Bedingungen, in Schnee, Eis und Schlamm.

: Von Afrika bis zum Sequoia Park und nach Japan bereisen sie die Welt auf unerbittlichen Strecken unter erbarmungslosen Bedingungen, in Schnee, Eis und Schlamm. Extreme-Khana : Auf diesen mit Fallen übersäten Strecken müssen die Spieler wahre Meister von Präzision und Drifting sein.

: Auf diesen mit Fallen übersäten Strecken müssen die Spieler wahre Meister von Präzision und Drifting sein. V-Rally Cross : Mit ihrem Können lassen Spieler sieben anspruchsvolle Gegner auf diesen Schlamm- und Asphaltpisten Staub atmen.

: Mit ihrem Können lassen Spieler sieben anspruchsvolle Gegner auf diesen Schlamm- und Asphaltpisten Staub atmen. Buggy : Ausgerüstet mit einem ATV geht es in den Rennen auf diesen besonders holprigen Pisten um alles. Nichts für schwache Nerven!

: Ausgerüstet mit einem ATV geht es in den Rennen auf diesen besonders holprigen Pisten um alles. Nichts für schwache Nerven! Hillclimb: Am Steuer leistungsfähiger Rennfahrzeuge gilt es hier, den Gipfel zu erreichen.

Wann V-Rally 4 exakt losdüsen möchte, ist bisher nicht bekannt. Irgendwann im September 2018 auf PC, Playstation 4, Xbox One und Switch soll es jedoch soweit sein.

Quelle: Bigben Interactive