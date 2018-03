Virtual Reality & Oculus - Facebook sucht Hunderte VR-Mitarbeiter

Virtual Reality hat zwar noch immer Probleme, den Mainstream zu erreichen, doch vielleicht ändern daran kommende Produkte wie Oculus Go etwas. Immerhin soll die Leistung dieser eigenständigen VR-Brille laut John Carmack beispielsweise ein Samsung Galaxy S7 mit Gear VR signifikant übertreffen. Doch bei Facebook hat man ganz offensichtlich noch viel größere Pläne, was Virtual Reality und Oculus betrifft.

Hunderte VR-Mitarbeiter gesucht

Wie Vrodo unter Bezug auf eine Auswertung der Facebook-Stellenausschreibungen meldet, sucht das soziale Netzwerk alleine für Oculus aktuell rund 300 neue Mitarbeiter und damit mehr als für jede andere Abteilung des Unternehmens. Auf dem zweiten Platz sind Mitarbeiter für Software-Entwicklung, auf Platz drei dann erst Jobs für »Community Operations«.

Eine weitere Statistik zeigt, dass die Anzahl der offenen Stellen bei Oculus in den letzten Monaten extrem gestiegen ist. Noch im September 2017 waren nur 150 offene Stellen verzeichnet, nun sind es die bereits erwähnten 300 Jobangebote - und es ist davon auszugehen, dass in diesen rund sechs Monaten einige Stellen auch besetzt wurden.

Therapie in VR – Depressionen und Spiele Teil 4

Neue Forschungseinrichtung in Seattle

Viele der neuen Jobs beziehen sich laut dem Bericht auf einen neuen Standort in Seattle, in dem der VR-Veteran Michael Abrash eine Einrichtung aufbaut, in der die Vermischung zwischen realer und künstlicher Welt erforscht werden soll. Die Forschung ist langfristig angelegt und soll Entwicklungen für die nächsten fünf bis zehn Jahre betreffen.

Erst vor einigen Tagen hatten hochrangige Facebook-Mitarbeiter außerdem für die Entwickler-Konferenz F8 die bislang größte Ankündigung von Facebook für den Bereich Virtual Reality versprochen. Worum es sich dabei handelt, kann nur spekuliert werden. Eventuell wird dort erstmals die für 2019 angekündigte neue High-End-VR-Brille präsentiert.