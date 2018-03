Warhammer: Vermintide 2 im Livestream - Am Dienstag und Donnerstag jagen wir auf Twitch Ratten!

Ubersreik ist gerettet und doch brennt das Reikland! Nachdem wir im Vorgänger die Skaven in den Untergrund zurücktreiben konnten, haben sich die Rattenmenschen mit den Chaosbarbaren des Nordens verbündet und wollen sich in Warhammer: Vermintide 2 grausam rächen!

Am 8. März geht's mit Teil Zwei los, wir möchten allerdings schon vorher Ratten schnetzeln! Am Dienstag, 6. März, hacken wir uns deshalb von 19:30 bis 22:30 Uhr live auf Twitch durch die Vorbesteller-Beta, bevor wir am 8. März wieder zur gleichen Zeit erneut in die Schlacht ziehen.

Das Warhammer-Gemetzel übertragen wir jedes Mal live sowohl auf unserem Twitch-Kanal als auch dem Kanal von "Server Down Show"-Veteran Clape, ClapeHS - dort seht ihr seine Perspektive, bei uns die von Community-Redakteur Thomas.

Jetzt zuschauen: Zum offiziellen Twitch-Kanal von GameStar

Warhammer: Vermintide 2 im Livestream - Kurzüberblick

Wann? Dienstag, 6. März, 19:30 bis 22:30 Uhr und Donnerstag, 8. März, gleiche Zeit

Wo? Auf dem offiziellen Twitch-Kanal von GameStar sowie bei ClapeHS

Wer? Clape, Yassin, Thomas, Jochen und Maurice (für Yassin am Donnerstag)