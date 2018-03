Warhammer: Vermintide 2 im Twitch-Livestream - Am Donnerstag blasen wir zur Veteranen-Rattenjagd

Zweimal haben wir Warhammer: Vermintide 2 schon gestreamt, in der Vorbesteller-Beta und zum Release-Tag. Beim dritten Anlauf wollen wir uns selbst mehr herausfordern und ziehen im Veteranen-Modus los. Das heißt mehr Beute, aber auch mehr Potenzial für spektakuläres Scheitern.

Seit Release am 8. März hat sich Vermintide 2 bereits über 500.000 Mal verkauft und ist damit in den Top 10 bei Steam gelandet - das Koop-Gemetzel ist auch auf Twitch sehr beliebt, also ein Grund mehr, noch mal live zu gehen und Skaven und Barbaren in die Schranken zu weisen!

Das Warhammer-Gemetzel übertragen wir jedes Mal live sowohl auf unserem Twitch-Kanal als auch dem Kanal von "Server Down Show"-Veteran Clape, ClapeHS - dort seht ihr seine Perspektive, bei uns die von Community-Redakteur Thomas.

Jetzt zuschauen: Zum offiziellen Twitch-Kanal von GameStar

Warhammer: Vermintide 2 im Livestream - Kurzüberblick

Wann? Donnerstag, 15. März, 19:00 bis 22:00 Uhr

Wo? Auf dem offiziellen Twitch-Kanal von GameStar sowie bei ClapeHS

Wer? Clape, Yassin, Thomas, Jochen