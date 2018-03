PC-Spieler haben offensichtlich großes Verlangen nach guter Koop-Action, wie der Erfolg von Warhammer: Vermintide 2 beweist. Kurz nach der Meldung von bereits über einer halben Million verkaufter Exemplare sprechen die Entwickler nun über die nächste Erfolgsmarke: Man habe in zwei Wochen mit der PC-Version von Vermintide 2 bereits mehr Geld eingenommen, als mit dem Vorgänger Vermintide für PC, Xbox One und PlayStation 4 in den letzten drei Jahren.

Das teilte der Geschäftsführer des schwedischen Entwicklerteams Fatshark, Martin Wahlund, den Kollegen von PCGamesInsider.biz mit. Man habe zwar intern gewusst, dass das fertige Produkt gut sei, für Erfolg reicht das aber nicht immer. Laut Wahlund habe man kein großes Marketing-Budget gehabt, dafür gab es aber jede Menge Unterstützung von Streamern, den Fans und der Spielepresse.

Fatshark entwickelt weiter: Mod-Support für April geplant

Erfolgsrezept, erste (unbestätigte) Zahlen

Das Rezept zum Erfolg ist nach Wahlund einfach. Erstens: Es handelt sich um den Nachfolger und die Fans des ersten Teils haben für den zweiten Teil mit Mundpropaganda geholfen. Zweitens sei Vermintide 2 einfach besser geworden als der Vorgänger.

Bleibt noch abzuwarten, wie viel Erfolg Vermintide 2 am Ende haben wird, besonders mit einem Blick auf noch ausstehende Konsolen-Portierungen. Laut Steamspy hat sich Vermintide seit 2015 knapp 1,5 Millionen Mal für den PC verkauft, Vermintide 2 ist der Steamspy-Statistik nach bei über 600.000 verkauften Einheiten bei einem Preis von 27,99 Euro (41,99 Euro für die Collector's Edition)

