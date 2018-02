Windows 10 - Gamer sollten neuere Versionen nutzen

Windows 10 ist nicht gleich Windows 10, denn Microsoft hat seit der Veröffentlichung des aktuellen Betriebssystems im Juli 2015 mehrere Updates bereitgestellt, die zum Teil größere Veränderungen vornehmen und neue Features enthalten. PC-Spieler, die Windows 10 nutzen, aber bisher keinen Grund sahen, das Betriebssystem zu aktualisieren, sollten diese Einstellung vielleicht noch einmal überdenken.

Wie der von der Xbox-Sparte als Major Nelson bekannte Microsoft-Manager Larry Hryb über Twitter mitteilt, könnte es mit älteren Versionen von Windows 10 ab Mitte Februar Probleme bei der Xbox-App und Xbox-Live-Spielen für Windows geben. Hryb deutet dabei Windows-10-Versionen aus dem Jahr 2015 als problematisch an. Damit wären also die Original-Version 1507 vom 29. Juli 2015 und vermutlich auch das Update auf Version 1511 vom 12. November 2015 gemeint.

PSA: PC gamers on early versions of Windows 10 (~2015) may encounter difficulty logging into the Xbox app or Xbox Live games on Windows starting in mid-February. Click here https://t.co/VM9FxCdKM2 to learn how to update @Windows + avoid interruptions