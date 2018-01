Windows 10 - Mehr Kontrolle über Telemetrie geplant

Vor rund einem Jahr hatte Microsoft neue Möglichkeiten zur Kontrolle der übertragenen Telemetrie-Daten und persönlicher Daten in Windows 10 integriert. Danach stellte sich heraus, dass dieser Schritt wohl durch Bedenken der Schweizer Regulierungsbehörde ausgelöst wurde, die solche Möglichkeiten gefordert hatte.

Doch in der EU waren und sind die Datenschützer noch immer nicht ganz zufrieden mit Microsoft, sodass Microsoft zunächst mehr Informationen über die gesammelten Daten veröffentlichte und nun wohl auch mehr Kontrollmöglichkeiten in Windows 10 einbauen wird.

In der aktuellen Insider-Version des Betriebssystems gibt es laut einem Bericht von ZDNet im Bereich Feedback und Diagnose nun zwei neue Bereiche. Der Diagnostic Data Viewer soll den Nutzern die gesammelten Daten für die Telemetrie anzeigen. Der Punkt darunter heißt »Diagnosedaten löschen« und ist daher selbsterklärend.

Eine weitere Möglichkeit, gesammelte Informationen anzusehen und auf Wunsch zu löschen findet sich im Bereich »Spracherkennung, Freihand und Eingabe«. Auch hier kann das bisher angelegte Nutzer-Wörterbuch angesehen und gegebenenfalls gelöscht werden.

Microsoft hat diese Änderungen in Windows 10 bisher nicht erwähnt, denn obwohl die neuen Bereiche zu sehen sind, haben sie bis auf das Nutzer-Wörterbuch tatsächlich noch keine Funktion und dienen nur als Platzhalter. Das ist bei Test-Versionen aber nicht ungewöhnlich und wird sich bis zur Veröffentlichung des nächsten großen Updates für Windows 10 – vermutlich im April 2018 – sicher ändern.

ZDNet vermutet übrigens, dass die Anpassung von Windows 10 dieses Mal mit der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung zusammenhängt – zahlreiche Unternehmen überprüfen derzeit ihre Datenschutzmechanismen und Vorschriften in diesem Zusammenhang.

Age of Empires – Große Themenwoche auf GameStar.de

Vom 20. bis 27. Januar feiern wir den Strategieklassiker Age of Empires mit täglich neuen Artikeln, Videos und Podcast-Episoden. Unter anderem berichten wir in unserer großen Titelstory über die AoE: Definitive Edition und wie sie entstand. Weitere Themen: Die Geschichte der AoE-Serie, die kostenlose Alternative zu AoE, unsere Wünsche für Age of Empires 4 – und eine Mod, von der sich AoE 4 eine Scheibe abschneiden sollte.

An Mitglieder von GameStar Plus verlosen wir den perfekten Monitor fürs 4K-Remaster: Dreimal vergeben wir den LG 43UD79 (Wert: jeweils 800 Euro), der riesige 42,51 Zoll misst, Auflösungen bis 3840x2160 beherrscht und dank Screen-Split-Funktion bis zu vier separate Bildquellen gleichzeitig anzeigen kann. Alle Infos zum Gewinnspiel.

Alle Artikel und Videos der Age of Empires-Themenwoche